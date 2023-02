BBB23: Big Fone tocará pela segunda vez na edição! Veja quando e o que acontece com quem atender

Veja quando o segundo Big Fone irá tocar e o que acontecerá com quem atender o telefone mais temido e desejado da casa

Nesta quarta-feira, 8, o perfil oficial do Big Brother Brasil 23 revelou: o Big Fone está para acontecer de novo! Desta vez, o telefone mais temido e desejado dos confinados da casa mais vigiada do país irá tocar às 11h46 desta quinta-feira, 9!

Porém, o “poder” herdado pelo atendente não será tão bom quanto da última vez. Agora, quem atender o telefone do BBB23 será enviado diretamente para o Paredão! Além disso, o brother ou sister terá que indicar mais uma pessoa para a tão temida berlinda.

Existe a chance de um deles escapar do Paredão: vencer a Prova do Líder! Caso contrário, ambos continuarão enfrentando uma possível saída do reality show de confinamento da Rede Globo. Quem será que vai atender? Quem ele (a) indicará para ir junto à berlinda?

Recado para os brothers

Após ser eliminada, Tina mandou um recado para os colegas que seguem no confinamento e aproveitou para alfinetar o líder da semana, Gustavo. A mensagem da ex-sister intrigou os participantes, e Larissa e Fred tentaram desvendar o que ela disse.

"Continuem a jornada. Botem para quebrar (...) Nem toda festa de cowboy é uma festa bem-vinda. Cuidado com as estratégias e alianças", disse a modelo. Gustavo escuta atentamente o recado, e Larissa e Fred tentaram entender o que a angolana quis dizer em seu recado.