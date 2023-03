BBB23: Astróloga prevê saída de participante por problemas de saúde

Segundo astróloga, participante do BBB 23 corre risco de deixar programa antes do final por problema de saúde

Nesta segunda-feira, 20, a astróloga Monica Buonfiglio previu que a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros irá sobreviver ao próximo Paredão nesta terça-feira, 21, mas sairá do Big Brother Brasil 23 nas próximas semanas por conta de um problema de saúde.

Segundo a espiritualista, ela viu sinais no mapa astral da sister que indicariam a existência de algum problema relacionado a alimentos estragados. “O meio do céu dela está falando de algo na área da Medicina, isso me preocupa”, disse Monica.

Ainda de acordo com a astróloga, Domitila Barros tem uma mediunidade aflorada, o que explica os sonhos premonitórios que a Miss tem. “Ela pode ficar doente, talvez asma ou bronquite, alguma coisa nessa região do peito, pode até machucar. Talvez algum problema de estômago, vejo ela vomitando. Parece alguma outra coisa, uma comida estragada”, continuou Monica.

Ela revelou que Domitila ficará tão mal que irá necessitar de um auxílio médico dentro da casa mais vigiada do país. "Torço para que eu esteja errada. O Quíron está num grau que fala de comida”, disse a astróloga.

“Ela pode ser uma participante que possa passar tão mal e, mesmo medicada, tenha que deixar o Big Brother. Temos continuidade de boas oportunidades fora da casa, mas o mapa fecha com problema de saúde. Espero que não, mas não sei se é útero, estômago ou peito”, continuou. “Ela tem algo de estar quase sem conseguir respirar, uma dor muito intensa no abdômen. Espero que com uma medicação ela consiga continuar no programa, mas pelo mapa ela pode ter algumas dores e a necessidade de fazer cirurgia ou de sair do programa”, completou.

“Quero não aconteça nada com ela. Ela é uma mulher espetacular e terá a vida longuíssima. Toda pessoa que tem signo de touro na casa oito tem vida longa, ela vai viver muito”, finalizou Monica ao falar sobre o que viu para Domitila.



Ricardo dá opinião sincera sobre Dania Mendez

Depois do Paredão deste último domingo, 19, o biomédico Ricardo Alface virou alvo de piadas dentro do Big Brother Brasil 23 por ter seu voto anulado pelo poder da mexicana Dania Mendez, a intercambista gringa que veio do La Casa de Los Famosos, do México.

Nesta segunda-feira, 20, o brother estava na cozinha, quando foi zoado pela médica Amanda Meirelles. “Agora conta para mim, Facinho, que o Brasil quer saber… Como é você saber que a Dania não te deu a moral de não ter nem um voto?”, perguntou, debochando de Ricardo.

“Olha, vou te falar, para eu perdoar ela…”, respondeu o biomédico. “Agora a Dania é aclamada lá fora, tipo: ‘Wooo, jogadora!’”, completou Amanda.O que aconteceu entre o brother e a mexicana foi que, ao arrematar o Poder Curinga da semana, Ricardo ainda se deu mal. Dania recebeu a chance de dar peso dois ao voto do biomédico, ou anulá-lo completamente. Ela escolheu acabar com a chance de Alface.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!