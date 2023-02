BBB23: Após madrugada cheia de confusões Cristian recebe zero corações no Queridômetro

A madrugada foi agitada para Cristian que tretou com vários participantes da casa

A madrugada desta segunda-feira, 13, foi agitada para os participantes da casa mais vigiada do Brasil, principalmente para o Cristian, o brother foi desmascarado pelos seus colegas de jogo e desencadeou uma série de tretas ao longo da noite.

Tudo começou quando Sarah Aline expôs Cristian para Ricardo e contou que ele tinha se aproximado dos integrantes do Quarto Deserto para colher informações. "Ele passou informação pra gente e até falou, em uma brincadeira: 'É claro que eu ficaria com a Bruna, e a Paulinha, né, na carência”, disse ela.

A atitude não foi bem vista pelos participantes que deixaram o brother sem nenhum coração no Queridômetro desta segunda-feira. O empresário recebeu 5 "vômitos", 4 "cobras", 4 "coração partido", 3 "mentiroso", 1 "alvo", 1 "mala". Já Cristian distribuiu emoji de coração partido para todo mundo na casa.

Paula cai no choro ao ter DR com Cristian

Na tarde desta segunda, 13, Paula teve uma DR com Cristian após o atrito deles durante a formação do paredão dessa semana. Ela caiu no choro ao desabafar com o rapaz sobre o que aconteceu no grupo deles.

O assunto começou quando Cristian falou sobre ter ficado entre os dois grupos da casa. "Eu errei, principalmente em ter falado lá no quarto antes da votação, porque daí é um voto de confiança do grupo... Mas realmente, aproximar só para tirar informação, tá errado. Porque não conseguiria sustentar todo o carinho e tudo o que a gente trocou e tudo o que a gente falou", disse ele.

Chorando, Paula disse que não queria receber informações do outro grupo. "Você lembra, eu não te perguntava nada do grupo, você que acabava me falando. Eu não te perguntava e você sabe disso, foi isso que me matou. Era muito mais eu te falando para te proteger e em momento te trazer para perto, do que eu perguntar sobre eles", afirmou ela.

Então, ele rebateu: "A gente fez um jogo perigoso, tanto eu quanto você". Ele ainda completou: "Eu realmente me perdi. Tenho consciência que eu errei, tenho consciência que eu agora eu estou jogando realmente sozinho. Não tem ninguém que confia mais em mim aqui dentro".