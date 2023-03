BBB23: Após erro em votação, Domitila vai se afastar de Marvvila

Domitila analisou o comportamento da sister durante a formação do paredão de domingo, 5

O erro de Marvvila em não seguir a estratégia dos seus aliados do quarto Fundo do Mar na votação desse domingo, 5, na formação do paredão desta semana pode custar caro para a sister. Além de ser acusada de traição, seus aliados querem pensar sobre o que aconteceu e Domitila até quer se afastar da cantora.

“O que me dói muito é que eu sempre falei ‘por favor, me dá a chance de estar preparada’. Se você quiser fazer outra coisa, pode fazer, mas me deixa estar preparada para eu saber e também fazer alguma coisa, mesmo sabendo que não poderia fazer nada”, começou a Miss.

“Eu falei: ‘por favor, não vamos fazer igual o Cristian’, de botar mãozinha chegar lá e fazer outra coisa. E você falou: ‘Não me compare com o Cristian”. Eu praticamente me desculpei por ter cogitado essa informação e que isso fosse acontecer”, continuou a sister.

Emocionada, Domitila chegou a falar que vai se afastar da colega de confinamento para entender o que aconteceu.

“Eu estou menos triste por estar no Paredão e mais triste por essa conjuntura. Queria pelo menos te dar o direito de entender, porque vou precisar me afastar um pouco por alguns dias. Se eu sair terça lá fora, aí fica tudo bem”, concluiu.

Marvvila analisou que errou mesmo, que se traiu e não conseguiu pensar em jogo durante a votação.

“Eu sei que eu errei mesmo, mas diferente do Cristian eu não tramei nada, não errei pelas costas, contra o grupo, nada. A única coisa que me fez fazer aquilo foi que no momento que eu entrei no quarto ela [Larissa] falou que não votaria em mim, que fez tudo pra não votar em mim, aquele momento me ceguei pelo jogo. Eu não pensei nem em mim, eu me traí naquele momento, não consegui pensar em jogo, meu coração falou muito alto, e me senti a pior pessoa do mundo”, finalizou Marvvila.