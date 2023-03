BBB23: Após eliminação de amigo, Domitila desabafa com rivais

'Hoje é meu dia de luto' declarou a Miss Alemanha para seus colegas de confinamento

Após a eliminação de Fred Nicácio, Domitila desabafou com participantes do quarto deserto sobre a eliminação do aliado e amigo, Aline Wirley e Amanda. Mais cedo, a ativista chorou no Raio-X ao falar sobre a saída do amigo. Apesar de serem rivais no jogo, a ativista se abriu e foi acolhida pelas sisters.

A pernambucana conta que se desculpou com Cara de Sapato caso tenha tido alguma atitude que o desagradou na noite da eliminação. "Realmente, para mim, eu estava muito querendo que ele (Fred Nicácio) voltasse. E hoje é meu dia de luto", explica a sister.

"Eu tenho certeza que se eu não me permitir o luto hoje, não vou conseguir continuar jogando. Porque eu acho que grande parte de jogar é como um atleta, você não pode estar com lesão. E no momento eu estou lesionada", desabafa Domitila.

Saiba o que Fred Nicácio falou no recado do eliminado

O ex-BBB Fred Nicácio teve o seu vídeo com o recado do eliminado exibido no telão da sala de estar do BBB 23, da Globo, na tarde desta quarta-feira, 1º. O médico deu um recado geral para os colegas de confinamento e os aconselhou a escrever suas próprias histórias no reality show.

“Fala galera da casa, vocês que ainda estão aí confinados, eu sei como é estar aí. Sei como os dias são muito nublados, não se esqueçam de buscar a essência de vocês, valores, escrupulos, ética, moral, tudo isso conta muito. Não tente escrever uma história bonita, escrevam uma história que vocês tenham orgulho. Consciência tranquila sempre. Um beijo, desculpa qualquer coisa que eu fiz para alguém aí, nunca foi intencional e coragem, força e luz. Muito axé para vocês. A gente se encontra aqui fora”, afirmou o médico.

Fred Nicácio foi eliminado do BBB 23 com 62,94% dos votos do público após enfrentar Cara de Sapato e Cezar Black no sétimo paredão.