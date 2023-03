BBB23: Amiga brasileira responde se acha que Dania Mendez vai beijar dentro da casa

'Tudo é possível' afirmou a amiga da intercambista

Recém chegada ao BBB 23, a intercambista Dania Mendez, participante do reality La Casa de Los Famosos, já está dando o que falar dentro e fora da casa.

O gshow fez uma entrevista com a brasileira Octávia Porto, que mora há oito anos no México e é amiga da modelo mexicana.

Dania Mendez não conhecia o Brasil e nem imaginava que viria para cá nesse intercâmbio de realities, mas conhece muito bem uma diva brasileira. Octávia contou que a modelo é muito fã da cantora Anitta e dança todas as suas músicas.

"Dania dança muito! Então todas as músicas que colocarem ela vai dançar, arrasando, porque ela é muito de dançar, de cantar, ela é muito extrovertida".

A visitante do BBB 23 está mantendo um relacionamento no outro reality show com o ator mexicano Arturo Carmona, mas quando perguntada se acredita que Dania vai beijar alguém no Big Brother Brasil, Octávia diz que "tudo é possível".

Brothers shippam Dania com Cara de Sapato

Depois da chegada surpresa de Dania Mendez ao BBB 23, os brothers a levam para conhecer a casa. Em espanhol, Domitila Barros pergunta à visitante se ela realmente está fazendo um intercâmbio no Brasil e não está competindo com eles, e Dania Mendez confirma que continua jogando no reality mexicano. Depois, a modelo e influenciadora conhece um pouco dos brothers, que se apresentam.

"Eu imagino que o Cara de Sapato está muito encantado", brinca Domitila para a visitante, em espanhol. Os brothers, então, começam a bater palmas e shippar o lutador com a modelo "Vai Sapato", disseram. Ele ficou visivelmente constrangido, mas não escondeu sua empolgação.

Foi então que Amanda teve uma reação inesperada. Ela declarou que estava apoiando um romance entre os dois. "Dei a minha aprovação", disse ela mostrando que está tranquila com a situação.