BBB23: Amanda se desespera com Paredão contra Domitila: ‘Potência’

Médica Amanda Meirelles treme na base ao analisar berlinda contra ativista no BBB23

Nesta segunda-feira, 17, a médica Amanda Meirelles mostrou que não está nem um pouco confiante ao encarar o Paredão do Big Brother Brasil 23 contra a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros. Além delas, a professora de educação física e personal trainer Larissa Santos também disputa uma vaga no Top 5 da casa mais vigiada do país.

Amanda afirmou que está bastante insegura para a disputa, reconhecendo que a modelo é uma potência dentro do jogo. A médica ainda desabafou sobre como está se sentindo sobre a berlinda com a aliada, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley.

Bem-humorada, a sister contou que está nervosa sobre o resultado da votação do público. “O c* não passa nem wi-fi”, brincou Amanda. “Te entendo”, respondeu a aliada, tentando consolar a amiga desesperada. “Domitila, uma potência, uma mulher sensacional. Tive muitos altos e baixos com ela aqui”, continuou a sister.

Domitila enfrentou dez paredões ao longo do reality show de confinamento da Rede Globo. “A Lari, uma super potência também. Eu, aqui, basiquinha. Tradicional, bem tradicional, no meio desses dois mulherões”, desabafou a médica.

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

