BBB23: Amanda Meirelles tenta acabar com briga com brother

Médica Amanda Meirelles quer colocar ponto final em briga que teve com brother no BBB23

Nesta quarta-feira, 1, a médica Amanda Meirelles conversou com o enfermeiro Cezar Black na piscina para tentar acabar com a briga que tiveram durante a discussão entre a atriz Bruna Griphao e o biomédico Ricardo Alface.

Depois que tudo aconteceu entre Bruna e Alface, Amanda decidiu chamar Black de ‘o injustiçado’, de forma irônica, e o brother chegou a ter uma baita de uma crise de choro, por conta das afrontas da médica e de outros confinados do Big Brother Brasil 23 durante o Jogo da Discórdia.

Enquanto conversavam, Black perguntou porque a médica teve a atitude que teve de levar a discussão dos dois para a dinâmica de embates da casa mais vigiada do país, sendo que ele não tentou começar uma confusão ou falar que Bruna estava errada na briga com Ricardo.

“Então por que você me levou para o Jogo da Discórdia para falar dessa situação sendo que eu, em momento algum, tentei incitar a confusão ou falar que ela estava errada? Eu simplesmente falei: 'Gente, vamos julgar da mesma forma'”, perguntou o enfermeiro.

“A sua situação com a da Bruna não tem comparação. O que eu achei foi que você pegou uma discussão que estava tendo que não era sua e transformou para você, querendo um posicionamento de todo mundo na hora, sendo que a briga não tinha nem acabado”, explicou Amanda. “Eu não queria continuar a discussão, queria acabar com ela”, respondeu Cezar, tentando se defender. “Se eu conversasse com ela e percebesse que ela errou e não viu o ponto, eu levaria”, completou a médica, sobre levar a briga para o Jogo da Discórdia.

BBB 23: MC Guimê atende o Big Fone e recebe uma missão difícil

E o Big Fone voltou a agitar a casa mais vigiada do Brasil! Ao tocar, MC Guimê atendeu novamente e recebeu uma missão bem difícil: mandar dois confinados direto para o próximo Paredão! “Você deve indicar imediatamente duas pessoas ao paredão. Você pode indicar qualquer um da casa”, disse a voz misteriosa. O rapper, então, anunciou a sua decisão e mandou Key Alves e Cezar Black para a berlinda. Porém, os participantes não sabem que um deles ainda tem uma chance de escapar da berlinda. Isso porque, no sábado, 4, o Big Fone vai tocar novamente e quem atender terá a missão de tirar um dos dois emparedados da berlinda. Além disso, o participante que for salvo terá o direito de indicar alguém para o paredão no domingo.

