BBB23: Amanda Meirelles deixa escapar tatuagem íntima e fica envergonhada

Médica Amanda Meirelles fica constrangida após deixar escapar tatuagem íntima dentro da casa de BBB23

Eita! Nesta terça-feira, 7, a médica Amanda Meirelles deixou escapar um segredo que ninguém imaginava! Surpreendendo os participantes de Big Brother Brasil 23, ela deixou à mostra uma tatuagem íntima que possui ao pular dentro da piscina. Usando um maiô, parte da tatuagem acabou aparecendo e despertou a curiosidade dos brothers, questionando a confinada sobre o desenho.

Quando Paula Freitas apontou para a tatuagem, Amanda ficou claramente envergonhada e explicou que a tatuagem não tem o nome de ninguém e já até buscou ajuda para remover. Bruna Griphao fica sem acreditar e pergunta: "Você tem uma tatuagem na sua 'Larissinha'?", questiona a atriz.

Paula confirma que viu, mas a médica diz que não foi uma homenagem a ninguém. Cezar Black ri do assunto e diz: "Cada exposição que a gente passa aqui...". “Foi na adolescência, do tipo: 'Eu quero fazer uma tatuagem, mas não sei o quê’”, disse ela.

Black aproveitou para também falar sobre os traços, falando sobre uma pimentinha. Amanda continuou explicando e reforçou como a exposição constante dentro da casa tem sido um desafio para todos os confinados.

Tatuagem íntima Amanda Meirelles - Créditos: Reprodução / Twitter



Key Alves pede ajuda de Aline Wirley e Domitila Barros para preparar surpresa

Key teve a ideia do bolo surpresa para Gustavo, mas precisou de ajuda para concretizar o plano. A atleta pediu apoio das colegas de confinamento, Aline Wirley e Domitila Barros na última segunda-feira, 06, para preparar o doce. Domitila não pode ajudar, por conta do tornozelo machucado, mas Aline e Key se uniram para seguir a receita e preparar o doce a fim de presentar Gustavo, enquanto Cristian segurava o cowboy no quarto do líder, para que ele não visse o que sua querida amada estava fazendo para seu aniversário.

