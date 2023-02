BBB23: Amanda Meirelles dá bronca em brother por conta de brigas

Médica Amanda Meirelles perde a paciência com brother e dá puxão de orelha por conta de temperamento

A médica Amanda Meirelles, conhecida por ter bastante paciência dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23, mostrou, nesta quinta-feira, 16, que não tem mais tanta tolerância para Ricardo e suas constantes brigas.

Durante uma conversa com o brother no Quarto Deserto, a profissional da saúde foi bem ríspida ao falar sobre as inúmeras brigas que o brother arranja dentro da casa mais vigiada do país.

“Ela [Larissa] começou a falar que eu humilho as pessoas, que não sei o que. Aí falei: 'Mete o pé então'”, disse Ricardo, contando sobre sua última briga. “Tem que tomar cuidado com as suas palavras”, alertou Amanda. “Negativo. Quando eu estou errado, eu assumo”, rebateu o brother.

“Mas quando você está errado? Você não consegue ver quando você está errado”, retrucou a médica, dando um belo puxão de orelha por conta da teimosia do colega de confinamento. “Só quando eu achei que não estava errado”, rebateu Ricardo, rindo.

Guerra de espuma após festa termina em confusão

Após a festa do líder, brothers fazem guerra de espuma no quarto e sisters se irritam com a brincadeira. Tudo começou quando Ricardo pegou uma espuma de barbear e colocou na mão de Gaga, que passou a espuma nas costas de Bruna Griphao, e o próprio biomédico espirrou a espuma no cabelo da atriz. Bruna também passou a espuma no rosto do Fred.

O brother limpa o rosto em um dos lençóis, e Bruno diz que foi Ricardo quem jogou a espuma em Bruna Griphao. Fred, então, vai atrás de Ricardo, e os dois chegam a mirar e apertar embalagens de desodorante em direção um ao outro.

Logo depois, Larissa entra no quarto, e Marvvila espalha a espuma no rosto da sister, que fica incomodada, e grita: “Pegou dentro do meu olho!”. Ela tenta limpar o rosto com o lençol, mas sai do cômodo e bate a porta

"Já tomei banho. Eu falei para parar de jogar", disparou Larissa, enquanto se lavava. "Esse tipo de coisa não tem graça", disse Aline, que acrescentou: "As pessoas se passam". "Foi o Alface, briga com ele", entregou Sarah Aline. "Não pedi isso. Nada a ver, lavei o cabelo hoje. Que brincadeira imbecil", afirmou a psicóloga

