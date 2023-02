BBB23: Amanda fica preocupada com Cara de Sapato: ‘Ele não está legal’

Depois de brigar com brothers, Cara de Sapato faz desabafo e Amanda se preocupa com crises do lutador

Depois da festa que aconteceu na madrugada deste sábado, 4, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. ficou muito incomodado com a atitude de alguns brothers, que acabaram passando dos limites na bagunça que fizeram no quarto Fundo do Mar.

Enquanto conversava com o youtuber Fred e o cantor de funk MC Guimê, o atleta falou como se sentiu com a bagunça e a falta de respeito dos colegas de confinamento, que entraram no quarto enquanto outros estavam dormindo, acendendo as luzes e jogando roupas em cima deles.

“A brincadeira de ontem passou do limite. Eu sempre levo as paradas na brincadeira. É uma brincadeira até o momento que deixa de ser. Eu falei: 'Parou, parou'. Falei várias vezes”, disse Cara de Sapato na conversa. “Eu estou indo dormir e estou tendo problemas com o sono aqui dentro”, completou.

Enfrentando crises de ansiedade, Cara de Sapato conta com a ajuda de Amanda, que é sua dupla desde o começo. “Estou tendo problemas com ansiedade. A Amandinha sabe, por isso eu peço para ela dormir comigo, eu acordo com taquicardia. Ontem eu acordei meio mal”, revelou.

“Ele não está legal. Ele falou que era questão da família, mas tem mais coisa”, disse Amanda, preocupada com a situação do parceiro, enquanto conversava com outras duas aliadas, a atriz Bruna Griphao e a professora de personal trainer Larissa Santos.

Sapato tem muita cara de desistente, eu senti isso na primeira crise de ansiedade dele. Só quem passa isso sabe.

Tomara que ele consiga se encontrar e aguentar. https://t.co/50DCVSv6a3 — Alexandre ⚫️⚪️ (@alexcavalcante_) February 4, 2023



Cristian vence prova do anjo

A Prova do Anjo do BBB 23 foi vencida neste sábado, 04, pelo integrante do grupo Pipoca, Cristian. O empresário fez o melhor tempo na competição. Além de ter levado o colar, o brother ainda ganhou um ano de lasanhas da marca patrocinadora da prova. Após ter conquistado o poder imunizador, Cristian escolheu dois participantes para o Monstro e os penitenciados foram dois adversários de seu grupo, o cantor Mc Guimê e a sister Amanda.