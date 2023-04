BBB23: Amanda faz revelação indiscreta para Cauã durante visita do ator, que cobra brother: ‘Vou discutir’

Ator Cauã Reymond invade casa mais vigiada do país no BBB23 e cobra brother após revelação de Amanda

Na tarde desta segunda-feira, 17, a casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23 foi invadida por um convidado surpresa, o ator Cauã Reymond (42)! Indo divulgar sua nova novela, Terra e Paixão, a próxima atração das nove da Globo, para substituir Travessia, o famoso ficou a par de todos os babados do confinamento.

Enquanto conversava com algumas participantes, a médica Amanda Meirelles contou para o eterno galã global que depilou o biomédico Ricardo Alface e que mesmo assim caiu no Paredão do reality por conta dele. “Eu depilei a bunda do Alface e ele me colocou no Paredão”, disse a sister. Bastante chocado com a situação, o ator ficou impressionado e quis tirar satisfação com o biomédico. “Você depilou a bunda dele? Vamos lá que eu vou discutir isso com ele. Não come mais a banana amassada dele, não”, brincou Cauã.

Chegando na cozinha, onde o brother estava cozinhando, Cauã Reymond cobrou o brother. “Ela depilou sua bunda, cara? Como é esse momento, cara?”, perguntou o ator. Rindo bastante, o biomédico explicou onde havia sido feita a depilação.

A Amanda contando isso pro CAUÃ REYMOND veii kasjakakakka amo ela#BBB23https://t.co/ba8hJB72my — Na encolha (@Naencolha9) April 17, 2023

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

