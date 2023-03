BBB23: Amanda fala sobre mudança em relação com sister: 'Estamos super juntas'

No Quarto Deserto, Amanda desabafa com Aline sobre sua relação com colega de quarto

Em conversa com Aline no Quarto Deserto, Amanda desabafa sobre a relação com Bruna Griphao. Depois de alguns desentendimentos durante o confinamento, a médica diz acreditar estar em uma melhor fase na convivência com a atriz.

"Eu pensava 'quando começar a diminuir as pessoas, a gente vai tretar'. E a gente não treta. Aí fico me questionando sobre alguns aspectos. Por coisas menores já briguei com outras pessoas. E a gente usa o filtro do afeto, da proximidade, de ser afeto do afeto", diz Amanda.

"Vejo como que as coisas mudam. Há duas semanas estávamos eu e ela dizendo que nenhuma entendia a outra. Agora estamos super juntas, do tipo se adaptando a nova realidade, buscando força uma na outra. A gente vai usando os filtros", completa a sister.

Bruna detona reação de sister após indicá-la ao paredão

Na manhã desta segunda-feira, 20, a atriz usou seu Raio-X para abrir o jogo sobre sua escolha e reclamou dos atritos com a ativista, Domitila Barros, incluindo a reação dela depois que foi parar na berlinda.

"Ontem foi formação de Paredão. Acho que, no final das contas, saiu como a gente achava que ia sair. Eu até comentei no quarto que eu sabia que, quando indicasse a Domitila, sabia que ela ia me tratar mal pra caramba, porque normalmente é o que ela faz”, Bruna iniciou o desabafo detonando a sister.

Em seguida, a loira justificou o voto: “E, pelos motivos desde o primeiro veto, ela só é uma opção de voto para mim também. Realmente falei a verdade no meu discurso. Não é perseguição, é só que não tem como ser incoerente com o que a gente sente aqui dentro, infelizmente”, Bruna comentou sobre a acusação de perseguir a sister.

“E é uma sensação muito chata. Eu realmente estava vendo coisas muito positivas nela, mas... enfim. Não tem o que fazer. São essas reações que geram as minhas reações. E é isso”, a sister concluiu.