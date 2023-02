BBB23: Amanda diz que se preocupa com a aproximação de Bruna Griphao e Cara de Sapato

A sister desabafou com Aline Wirley na área externa da casa

O papo está rendendo entre Amanda e Aline Wirley. Depois de falarem sobre Cristian e a ex-rouge afirmar que vota nele caso ganhe o Líder da semana, as duas opinam sobre o comportamento de Bruna Griphao.

A médica explica que, mesmo a sister não querendo conversar com o empresário, Bruna vive procurando por ele pela casa. Aline concorda que a atriz estava entrando na mesma armadilha de quando estava com Gabriel."Só fazia sentido se ele estivesse perto".

Amanda, então, continua: "Tenho preocupação com ela. Vi várias vezes ela procurando ele. Parece que ela transfere essa intensidade. Ela fica procurando, procurando.... Senti isso ontem. Ela mesmo precisa se encontrar....".

Em seguida, diz que a atriz está se sentindo sozinha e que agora percebe essa transferência indo para Cara de Sapato. "Vi que agora ela está com Sapato. Quando eu converso com ele, ela vem no meio. Não é ciúmes... [Mas], ao invés de ela se encontrar, ela vai transferindo essa intensidade...".

Key Alves debocha de maquiagem de Amanda

Durante a manhã desta quinta-feira, 16, Key Alves conversava com Fred Nicácio e Gustavo Cowboy na cozinha do VIP sobre a festa agitada da última noite.

A jogadora de vôlei então, decidiu que era melhor limpar seu rosto, que tinha resquícios de maquiagem, e acabou fazendo uma crítica a produção de Amanda:

"Tirar tudo que tiver desse rímel que sobrou aqui, porque, se tiver que molhar e ficar igual à cara da Amandinha, não dá, não. Não vou pagar esse vexame", disse se referindo a uma dinâmica que rolaria na casa, em um tom ácido detonou a maquiagem da sister, que também tem extensão artificial de cílios. Os colegas de confinamento que a acompanhavam na cozinha concordaram e deram risada do comentário.

Na madrugada da última quarta-feira, 15, Key Alves e Gustavo criticaram um de seus aliados, Fred Nicácio. Segundo a jogadora de vôlei, ela e o amado precisam tomar cuidado com o médico, pois ele é manipulador.