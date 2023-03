BBB23: Amanda diz que não consegue dialogar com Bruna Griphao

Amanda e Bruna Griphao conversaram nesta segunda-feira, 6, sobre a dificuldade entre a comunicação das duas

Depois de conversar com Larissa e se questionar sobre os vínculos e prioridades, Amanda bate um papo com Bruna Griphao no Quarto Deserto. A médica diz que a atriz fica na defensiva e que não consegue se expressar com ela.

"A impressão que eu tenho é que tudo o que eu falo para você, você não está escutando, você está usando essas informações para se defender, sendo que na verdade eu nem estou te atacando. Você acha que tudo é ataque aqui, com várias pessoas eu vejo isso, tudo você acha que é ataque, e não é ataque, às vezes é só uma conversa."

Amanda segue: "Com você, quando eu vou conversar, eu não consigo ter uma linha de raciocínio, porque você começa a cortar no meio e você usa tudo o que eu estou falando para se defender e, no final, eu não consigo nem falar o que eu queria falar. Eu estou falando isso para você porque eu gosto de você, só que eu sinto que todos os embates que eu e você temos é porque eu não consigo terminar de falar com você, eu não consigo me expressar com você."

Bruna, então, retruca: "Eu também sinto a mesma coisa com você".

Amanda segue falando, até que Bruna responde: "Eu tenho tentado me policiar muito para não cortar e todas as últimas conversas eu fiquei mais de meia hora com a mão levantada para não cortar ninguém. Se essa é a sua impressão, tudo bem."

Logo em seguida, a atriz acrescenta: "Eu vou falar agora o meu lado. Eu sinto que tudo o que eu falo você não escuta, de coração, mas se fosse a Lari falando seria outra diferença. Eu sinto que com a Lari você conversa diferente (...). Talvez seja por isso que eu tente me defender com você, porque eu sinto que com a Lari você fala de um jeito, comigo é de outro."

Fred diz que Amanda não é prioridade: