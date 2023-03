BBB23: Amanda dispara indireta para Gabriel Santana: “Cheirinho de falsidade”

Aline e Amanda criticaram o brother após por emoji no queridrometro

Na sala do BBB 23, Aline Wirley conversa com Amanda sobre os emojis que as duas receberam no Queridômetro. Ao observarem a tela na sala, a cantora pergunta: "Amiga, quem será que dá planta pra nós?".

"Será que foi o Gabriel? Eu acho que foi o Gabriel", diz Aline. Amanda diz que também iria citar o brother e explicou: "Ainda mais depois que ele descobriu que a gente votou nele... Você deu alvo pra ele? Eu dei um biscoito". O assunto segue e a médica complementa:

"O que ele fez no game até agora, além de votar em grupo? Ele não foi Líder, ele também não foi Anjo. Não teve o Poder Coringa, não teve nada... O que ele fez pra ele falar que eu sou planta?", diz.

Depois as sisters foram para o quarto deserto conversar com a emparedada, Larissa, e voltaram no assunto quando a professora de educação física chamou elas para irem para a piscina. A ex-rouge então diz: "Não sei se eu tô querendo sentar ali e fingir normalidade".

Na sequência, a médica dispara um comentário sobre o clima da casa: "Não sei se vocês sentiram, mas tá com um cheirinho de falsidade hoje nessa casa", diz a médica.

Minutos depois, Larissa afirma: "Só Deus né? Não sei como reagir às coisas, não sei real". A médica, então, diz para a professora de Educação Física seguir o coração: "O jogo é esse, a gente tem que conviver com as pessoas que votam pra gente sair".

Fred e Bruna Griphao batem recorde de Viih Tube

Na noite de domingo, 13, Fred e Bruna Griphao bateram um recorde da ex-BBB Viih Tube no Big Brother Brasil. Na 21ª edição do reality show, a influencer conseguiu ficar 55 dias sem receber nenhum voto nas formações de paredão da temporada. Agora, Fred e Bruna superaram o recorde dela.

Com a formação do paredão na noite de domingo, 12, Fred e Bruna completaram 56 dias sem receber nenhum voto ou indicação ao paredão.