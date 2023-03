BBB23: Amanda desconfia de brother depois de atitudes com Ricardo Alface

Médica Amanda Meirelles começa a desconfiar de brother ao especular suas intenções para o Paredão no BBB 23

Começando a armar suas estratégias pensando no próximo Paredão do Big Brother Brasil 23, a médica Amanda Meirelles conversou com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley sobre quais serão provavelmente os próximos passos de seus rivais, os integrantes do Quarto Fundo do Mar.

Sendo bem sincera, Amanda disparou contra o enfermeiro Cezar Black, revelando que, mesmo gostando bastante do brother, está começando a desconfiar dele por conta de uma conversa que teve depois das brigas envolvendo o biomédico Ricardo Alface.

Questionado sobre Ricardo pela cantora, o enfermeiro não deu uma resposta agradável, fazendo com que Amanda percebesse que ele pode não ser sua prioridade nas próximas semanas dentro da casa mais vigiada do país, que chegou ao Top 10 nesta terça-feira, 28, com a saída do ator Gabriel Santana.

“Eu gosto muito do black, mas ontem, quando você perguntou: ‘Se você pegar o líder, você bota o Facinho (no Paredão)?’, ele disse: ‘Não sei’”, falou a médica. “Pois é! Mesmo com tudo o que aconteceu, ele fala que não vota no Facinho”, completou Aline.

“Aí hoje eu falei pro Black: 'Tão vendo quem vai me colocar no Paredão primeiro'. Aí ele disse: 'Não sei, acho que o Facinho me coloca'. E o Black também não concorda com a postura do Facinho, sabe? Com a atitude dele”, apontou a cantora. Aline ainda destacou que os brothers não possuem ideias parecidas no confinamento, mas mesmo assim não são alvos um do outro. “Não concorda, mas não coloca ele no Paredão”, disse. “No jogo, eu não sei como eles estão. Eu só consigo saber o nosso jogo, o jogo deles eu realmente não sei. Se vão votar por conveniência juntos.”, apontou Amanda. “Eles vão continuar se protegendo”, finalizou a ex-Rouge.

Marvvila leva três punições em tempo recorde

A cantora Marvvila tomou três punições somente na manhã desta quarta-feira, 29. Após ser advertida por encostar no Big Fone duas vezes, ela foi punida e perdeu estalecas enquanto tomava sol com os aliados do Quarto Fundo do Mar. A advertência ocorreu porque a artista estava deitada na grama e depilando. Domitila, então, comentou sobre a situação da colega: "A Marvvila vai sair com zero estalecas hoje". Fred Nicácio brincou: "Tento te ajudar, mas você não se ajuda!".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!