BBB23: Amanda desabafa sobre ser proibida de se aproximar por Bruna e Paula

Médica Amanda Meirelles, que está no paredão de BBB23, sente que sempre está sobrando no grupo por conta de Paula e Bruna

Na manhã desta segunda-feira, 13, a médica Amanda Meirelles mostrou que ficou muito chateada ao ser deixada de lado em uma conversa entre a biomédica Paula Freitas e a atriz Bruna Griphao, no confinamento do Big Brother Brasil 23.

As sisters estavam discutindo sobre a relação delas com o brother Cristian Vanelli, que causou na casa mais vigiada do Brasil no último domingo, 12, durante o quarto paredão da edição. Então, Amanda chegou perto das amigas, que pediram para que ela se retirasse, mesmo que ela se interessasse pelo assunto.

Então, enquanto conversava com a cantora Aline Wirley e a professora de educação física Larissa Santos, Amanda desabafou sobre como se sentiu na hora que as duas pediram que ela saísse. “Eu não posso chegar em nenhum lugar. Eu sempre estou sobrando em algum lugar”, disse a médica.

“Ontem ela estava no quarto falando um negócio. Quando a Bruna chegou, ela mudou, falou outra coisa. Tanto que o Fred [Desimpedidos] desmentiu”, completou a personal trainer, que declaradamente não gosta da presença da biomédica no grupo do Quarto Deserto. “Ela mentiu na nossa frente! Tu acha que ela vai querer alguém ali do lado, para desmentir ela?”, reforçou a catarinense, acusando a ex-vidraceira de tentar manipular Bruna Griphao.

Pessoal falando que a Amanda está se fazendo de vítima, pq a Paula e Bruna expulsaram ela da conversa. Engraçado que o Alface sentou lá e não vi elas fazendo o mesmo 🤙🏽 pic.twitter.com/RQRshNXFI9 — Débora 🤙🏽 (@euduarts) February 13, 2023

Cara de Sapato consola Amanda após paredão: ''Te amo tanto''

Na madrugada de domingo, 12, Cara de Sapato não se desgrudou de Amanda, depois que a sister foi indicada ao paredão. Assustada com a possibilidade de sair da casa, a médica desabafou com o lutador, que a consolou com palavras de carinho.

"Esse jogo gira, você só tem que saber, como eu falei pra você… quem você é, sua personalidade… pra mim, você volta desse paredão, entendeu? Esfria a cabeça...", disse ele. Mais tarde, Antônio se declarou novamente à amiga: “Juro que não tô falando da boca para fora. Não sei se é porque te amo tanto.", disse sobre a volta do paredão.