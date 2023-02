BBB23: Amanda desabafa sobre rejeição que sente dentro do reality

Depois de ser rejeitada pela casa como jogadora, Amanda desabafa e assume não se preocupar com opinião dos outros

A médica Amanda revelou nesta terça-feira, 7, que não se abala facilmente, principalmente dentro do Big Brother Brasil 23. Enquanto conversava com Cristian, ela revelou que recebeu seis emojis de planta no Queridômetro, mas que não irá criar caso por conta da opinião alheia.

“Eu não ligo de receber planta, mas o que as pessoas ficam pensando... é porque eu não arranjei nenhuma grande briga? Vou ficar me enfiando em briga que não é minha? Vou ficar gritando com as pessoas só para chamar atenção?”, disse a médica.

Amanda ainda diz que prefere ser deixada de lado em questões de estratégia do que servir como marionete dos outros dentro do jogo. “O que eu não quero ser é tipo pião, porque é o que eu estou sentindo agora que a gente está sendo. A gente acaba pegando e abdicando das nossas possíveis indicações para privilegiar algumas pessoas que não estão privilegiando a gente”, finalizou.

BBB 23: Perfis de Amanda, Bruna e Larissa repudiam falas de brothers sobre seus corpos: "Machistas"

Os administradores dos perfis das redes sociais de Amanda, Bruna e Larissa decidiram se pronunciar diante das falas machistas de Gustavo, Cezar e Cristian, que assistiam às sister se trocando na televisão do quarto do líder, opinando sobre seus corpos.

"Os caras nem piscam, vei", disse Gustavo, que então, foi até o painel de controle para mudar a câmera, mas foi repreendido por Cristian. "Não tira não", disse. "Você é doido. Um pay per view desses", disparou Cezar. "O Black nem pisca, vei. Olha a cara dele", disse Gustavo. Nesse momento, Bruna Griphao se enxugava após o banho. Um dos momentos mais problemáticos foi quando Amanda apareceu e tampou a visão que eles tinham de Bruna Griphao. "Bora, Amandinha, chega aí pro lado. Sai daí, Amanda", disparou Cristian. "Vai pro lado", disparou Cezar.

Depois foi a vez dos três analisarem Larissa. Eles ficaram comentando os procedimentos estéticos aos quais a professora de educação física já se submeteu. “Antes eu achava a Larissa mais bonita que a Bruna, agora eu acho a Bruna mais bonita", disse Cezar. "Não, a Larissa é mais bonita", respondeu Cristian. "Eu não acho", discordou Gustavo. "Ela é montadona, lipada. Eu perguntei pra ela na piscina porque ela é muito feita na barriga e ela disse meio sem graça disse que sim", disse Cezar. "Ela nem treina direito aqui", respondeu Gustavo. "Ela disse que fez braço, barriga, silicone", contou Cezar. Cristian, então, disse que a sister se vitimiza por não ter dinheiro, mas já fez procedimentos estéticos.