BBB23: Amanda defende rival depois de Prova do Líder: ‘Merece imunidade’

Médica Amanda Meirelles sai em defesa de rival após Prova de Resistência no BBB 23

A médica Amanda Meirelles revelou que gostaria de ver o biomédico e rival dentro do Big Brother Brasil 23, Ricardo Alface, imunizado, após seu desempenho durante a Prova do Líder, que acabou nesta sexta-feira, 31, após 19 horas competindo contra a cantora e ex-Rouge Aline Wirley. O brother acabou passando mal, desmaiando e perdendo a disputa.

Enquanto conversava com suas aliadas dentro do Quarto Deserto, a médica revelou sua opinião sobre o médico depois de ver a determinação de Ricardo. “O Alface merece até uma imunidade, gente. Eu acho que ele merece uma imunidade. Porque ele chegou até o limite dele”, refletiu a profissional da saúde.

Aline aproveitou para especular sobre a possibilidade de Alface ganhar uma imunidade por conta da dinâmica que pode acontecer dentro do reality show. “Não vai ter Anjo, eu acho, se for hoje”, disse a cantora. “Eu acho que vai ser hoje”, reforçou Amanda. “Para sair domingo e domingo ter outra prova”, completou Larissa.

Amanda e Larissa criticam jogo de Brother

Fora da Prova do Líder, Amanda e Larissa criticaram o jogo de Ricardo. Eliminada por esquecer de apertar o botão, a médica ouviu a professora de Educação Física, que desistiu da disputa de resistência, contar um desentendimento que teve com Alface durante a prova. A repescada comentou que discutiu com o biomédico após falar que ele votaria em Cezar Black. "Ele deve ter ficado com medo da gente falar", a médica opinou. "Aqui não se cria, não. Eu tô cada vez mais incomodada com o jogo do Alface."

