BBB23: Amanda dá fora em brother depois de proposta interessante

Larissa Santos tenta dar uma de cupida e juntar médica Amanda Meirelles com brother no BBB23

Nesta sexta-feira, 3, os fãs de Big Brother Brasil 23 que torciam pela união da médica Amanda Meirelles e do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato ganharam motivos para ter esperança! A profissional da saúde deu um baita fora no biomédico Ricardo Alface enquanto estavam conversando na Xepa.

Tudo começou quando a professora de educação física Larissa Santos tentou dar uma de cupida e juntar Amanda com Alface, visto que o brother era apaixonado por Paula, que foi eliminada. Então sugerindo que o pipoca ficasse com a médica, a personal trainer brincou que para chegar nela, Ricardo teria que enfrentar Sapato.

“Ele quer ficar com a Amanda, ele deu uma piscadinha para ela. Olha quem você está encarando, olha o tamanho do Sapato. Para ficar com a amiga dele você vai ter que honrar”, brincou Larissa. “Nós somos brother e sister”, respondeu Amanda, tentando ser discreta. “Meteu a Friendzone”, brincou Ricardo, ao perceber o fora.

Bruna Griphao diz desconfiar de sister: ‘Mentiu muito’

Na última quinta-feira, Bruna Griphao teve uma conversa séria com Aline (41), ex-Rouge, e revelou que não consegue confiar em Key Alves (23): “Ela mentiu muito”, a loira abriu o coração com sua aliada, depois de ter descoberto algumas fake news da jogadora de vôlei dentro da casa. A cantora concordou e disse que também tinha suas suspeitas, lembrando que Key também tinha atitudes controversas com seus aliados, Fred Nicácio (35), que já foi eliminado do game.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!