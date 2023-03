BBB23: Amanda critica MC Guimê ao ser excluída pelo cantor

Médica Amanda Meirelles dispara contra cantor MC Guimê após exclusão no BBB 23

Nesta sexta-feira, 10, a médica Amanda Meirelles mostrou como está irritada com a atitude do cantor de funk MC Guimê. Enquanto conversava com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley na cozinha do VIP, a sister disse que o rapper a deixou de lado nas conversas sobre jogo.

De acordo com a médica, ela e o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato estavam sentados quando Guimê convidou o atleta para falar sobre game. Amanda sentiu que estava sendo excluída da conversa. “Eu não posso? Ele escolheu conversar com o Sapato e comigo não”, reclamou.

“Estou com essa sensação de que vão começar a jogar e aí naturalmente vão começar a separar até assunto de game”, disse Amanda, mostrando que está preocupada com a possibilidade de ficar de fora dos assuntos de jogo quando chegar a hora que ela precisar.

Aline mostrou que está tão preocupada quanto a médica, deixando claro que é importante não assumir um papel de exclusão. “Não assumo mais esse papel do que estou criticando o tempo inteiro”, continuou Amanda.

“Gosto muito do Guimê, mas sabe quando você olha e diz: Nossa! Estava eu e Sapato aqui. Eu e ele. Ele levou o Sapato para o outro lado. Fiquei literalmente sozinha. Não podia falar comigo? Então beleza, opção dele”, disse a médica, criticando a postura do cantor. “Aí eu vou assumir o papel que não sou escolhida e ficar esperando ele voltar com o Sapato ou vou conversar de vida com a Domi [Domitila Barros]”, completou.

Cara de Sapato consola Amanda após perderem Prova do Líder

Após esquecer de apertar o botão e ter estourado o tempo na Prova do Líder, Amanda ficou bem abalada por ter perdido a disputa ao lado de Cara de Sapato na manhã desta sexta-feira, 10. No Quarto Deserto, a sister foi desejar boa noite para sua dupla e se desculpou pelo acontecido na dinâmica, sendo consolada pelo brother mais uma vez. "Te amo, Amandinha. Até amanhã", disse ele. Logo depois do resultado da prova, a médica não conseguiu esconder sua frustração com o erro. Na cozinha da Xepa, ela se desculpou várias vezes com Cara de Sapato. Preocupado, o lutador de MMA tentou colocar a sister para cima.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!