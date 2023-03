BBB23: Amanda avalia comportamento de integrantes do quarto Fundo do Mar

Médica Amanda Meirelles dá sua opinião sobre comportamento dos brothers do quarto Fundo do Mar

Nesta quinta-feira, 2, o Big Brother Brasil 23 mostra que a tensão da casa mais vigiada do país não vai sumir tão cedo! A médica Amanda Meirelles aproveitou o dia para avaliar o comportamento dos brothers rivais do quarto Fundo do Mar. A loira acredita que entre eles mesmo eles não se gostam.

De acordo com a sister, todos no quarto estão jogando juntos apenas pela conveniência do reality show. Enquanto conversava com seu maior aliado, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato sobre o jogo e o próximo Paredão, o atleta disse que a eliminação seria sobre a jogadora de vôlei Key Alves e a forma como ela agiu com o médico Fred Nicácio.

Cara de Sapato ainda revelou que acha estranho o que a atleta falou sobre seu antigo aliado, mas que, mesmo assim, eles estavam sempre juntos um do outro. Porém, Amanda, que vem observando atentamente os movimentos dos outros confinados, revelou que não entende a relação entre os integrantes do Quarto Fundo do Mar. “Não entendo a relação deles. Parece que eles não se gostam, mas parece que estão por conveniência”, confessou a médica.

O lutador concordou com o que sua aliada disse, e ainda completou afirmando que o público já deve estar tendo a mesma opinião que eles. A percepção dos dois pode mudar a permanência dos brothers na casa, visto que a popularidade é uma dos fatores mais importantes na hora de escolher quem deve ser eliminado.

Key Alves revela pesadelo no BBB 23

No quarto Fundo do Mar do BBB 23, Key Alves contou que teve um pesadelo. Ela disse que sonhou com os brothers do BBB 23 dentro do reality, mas em outra casa. “A Larissa vinha pra cima de mim, e o Cowboy me protegia. E o Fred falava ‘Você tá errada mano, você tá errada’ pra ela, e ela louca”, conta a atleta.

"E aí veio o Fredão, só que ele tava com uma máscara, e ele ficava assim: ‘Eu avisei, eu avisei”, ela comenta. Em seguida, Key diz acreditar que seu subconsciente associou com a discussão que acontecia na casa do BBB 23 naquele momento, já que ela começou a ouvir a voz de MC Guimê.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!