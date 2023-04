BBB23: Amanda ataca rival pelas costas após provocação

Médica Amanda Meirelles detona rival pelas costas após ver vídeo provocativo no BBB23

Parece que o clima de reta final não está amenizando os nervos dos confinados do Big Brother Brasil 23. Na noite desta terça-feira, 18, a médica Amanda Meirelles detonou o biomédico Ricardo Alface pelas suas costas, depois de ver um vídeo que o brother compartilhou no queridômetro da casa mais vigiada do país.

“Olha o deboche”, disparou a médica, ao ver que ele tinha se filmado no Quarto do Líder, mostrando que recebeu apenas um voto durante os mais de noventa dias de reality show. “Um voto faltando sete dias para o programa acabar. Está entendendo, amiga?”, refletiu a personal trainer Larissa Santos.

“Um voto... O [Cezar] Black nem tinha votado nele, a primeira opção do Black foi eu. Senão não ia ter nenhum voto, faltando sete dias para acabar. Não tem problema, isso é um jogo, mas essa marra dele…”, completou a professora de educação física.

Então, Amanda expôs um pensamento que tem sobre o rival. “Para mim, é marra. Realmente, ele jogou... Falei para a Bruna (Griphao) essa madrugada... O Alface, toda vez que ele teve poder, ele passou pela gente nem olhando na cara. Quando ele estava em maioria no Fundo do Mar, ele passou reto pela gente, comigo, Aline (Wirley), com todo mundo”, criticou a médica.

“Aí quando começou a sair gente, ele veio me falar aqui que o voto dele ia ser importante: 'Nem ia votar em você, Amandinha, mas não ia votar em outra pessoa para não me indispor com outra pessoa, acha que sou besta?'. Aí no ao vivo, faz aquele show todo. Acabou o ao vivo, ele vem assim: 'Não leva para o coração, não'. Você vê que é uma coisa só para aparecer. Eu posso estar muito errada, posso sair hoje, mas só consigo dizer as coisas aqui dentro como eu sinto”, finalizou a sister.

BBB 23: Domitila Barros manda recado para o namorado alemão

A Miss Alemanha e ativista Domitila Barros mandou um recado para seu namorado, o empresário alemão Moritz Carlo. Juntos há quase sete anos, os dois vivem um romance bem discreto e longe dos holofotes. Nesta terça-feira, 18, ela disse: “Se alguém que tiver contato com a mainha estiver assistindo, por favor, pede para mainha pedir a Mori para tentar ir ao Rio este final de semana. Por favor”. Então, Larissa perguntou quem é Mori, e a sister disfarçou. “Mori é uma pessoa que eu quero muito que já esteja aqui no Rio. Quero que a minha mãe venha, quero que a Laurinha venha...”, afirmou ela.

