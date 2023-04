BBB23: Amanda adivinha função do Poder Curinga e sisters traçam estratégia

Durante conversa com aliadas do Quarto Deserto, Amanda descobre função do Poder Curinga do BBB23: "Seria lindo"

Sem saber, AmandaMeirelles (32) adivinhou a função do Poder Curinga arrematado por Aline Wirley (41) na última sexta-feira, 8. Durante uma conversa com as sister do Quarto Deserto, a médica analisou as possibilidades do jogo, descobriu a dinâmica da semana do BBB23, e traçou uma estratégia com suas aliadas.

"Pensei uma coisa agora. 'Poder da Mistura', você pode misturar uma pessoa que tá no Paredão com uma que não está" Amanda disparou enquanto as meninas desérticas também especulavam sobre a função do poder misterioso, que é arrematado toda semana por meio de um leilão de estalecas entre os confinados da casa mais vigiada do Brasil.

Em seguida, Amanda elaborou sua ideia: "Você pode, por exemplo, se tirar e colocar outra pessoa. Misturar, entendeu, o Paredão. O Paredão está formado e você pode misturar", ela explicou sua linha de pensamento. As aliadas ouviram atentamente e Larissa (23) já traçou um plano caso as expectativas sejam confirmadas.

Preocupada com a possibilidade das amigas irem para à berlinda, a educadora física planejou: "Imagina poder tirar uma e botar outra? Que aí vão dois pelo menos. Seria mais vantagem ser dois deles e dois nossos”, disse sobre os rivais do Quarto Fundo do Mar. Mais tarde, Lari disparou: “Seria lindo se a Aline pudesse fazer uma jogada de trocar alguém”, sonhando com a dinâmica da semana.

Mais uma vez, Amanda acertou a dinâmica da semana com o poder coringa: tirar uma pessoa que está no paredão e colocar outra que não está.



📼 Reprodução Tv Globo / Globoplay#TeamAmanda#BBB23pic.twitter.com/KeYw6BnFVw — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 8, 2023

Fred Nicácio detona jogo de Amanda:

Mais cedo, o brother Fred Nicácio detonou o jogo da sister Amanda na casa do BBB 23, da Globo, e ainda a chamou de 'mosca morta'. O assunto surgiu durante uma conversa com Domitila no Quarto Fundo do Mar e ele não hesitou em criticar as estratégias da médica, com quem tem uma rivalidade.