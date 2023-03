BBB23: Amanda acusa Tadeu Schmidt de interferir em votação: "Interrompeu"

Amanda acusa Tadeu Schmidt e gera burburinho nas redes sociais; entenda o que aconteceu

Em um momento corajoso, a sister Amanda criticou formação de Paredão que aconteceu na última noite durante o BBB. É que nesta segunda-feira, 6, ela acusou Tadeu Schmidt de interferir na dinâmica de votação e cometer um erro que acabou sendo decisivo.

Nas redes sociais, o público também tem criticado o apresentador, já que ele pediu para Gabriel Santana revelar seu voto. Acontece que o primeiro foto não seria declarado pelo ator e, por isso, a votação dos outros participantes teria sofrido uma influência.

"O Gabriel começou a falar assim: 'Ah, a minha justificativa de voto é um voto coletivo, eu já falei que essa seria a última semana que eu voto em grupo, mas vai ser na Lari. Mas quando ele falou 'Lari', o Tadeu interrompeu e falou: 'Ah, a ordem não é essa. A ordem é o voto da Lari'. Porque tinha errado as bolinhas [que definiram a ordem de votação]", explicou a sister.

Larissa concordou com a acusação. "Até a ordem de votação influenciava, porque eu não votaria na Marvvila. Se eu não fosse a última e visse o Gabriel e a Sarah votando em mim...", disse visivelmente irritada.

Amanda expõe erro de Tadeu Schmidt em votação e diz que interferiu no resultado #BBB23pic.twitter.com/F2SsitfWnZ — Splash UOL (@Splash_UOL) March 6, 2023

CRÍTICAS

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, na madrugada desta segunda-feira, 06, Amanda conversou com os brothers do Quarto Deserto sobre o posicionamento de seus aliados, Fred, Larissa e Bruna Griphao em relação aos adversários no jogo.

Em papo com Cara de Sapato, Aline Wirley e Ricardo Alface, a médica analisa que os aliados expuseram o jogo do grupo ao dizer para Sarah Aline, Marvvila e Gabriel Santana que estavam tentando protegê-los dos votos do Quarto Deserto.

"A partir do momento que votaram na Lari, eles estavam cobrando, tipo: 'A gente defendeu você, por que [você] não defendeu? Se sentiram lesados por terem defendido aqui, e eles não terem defendido lá. Só que automaticamente se não votam neles, iam votar em mim ou você", explicou a sister para Aline.