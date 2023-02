BBB23: Amanda acusa Fred de oportunismo: ‘Quer palco’

Médica Amanda Meirelles acusa colega de profissão Fred Nicácio de ser falso com ela

Nesta segunda-feira, 27, a médica Amanda Meirelles acusou seu colega de profissão Fred Nicácio de ser oportunista depois de exigir a expulsão da atriz Bruna Griphao no Big Brother Brasil 23. Isso se deu pois a famosa deu um tapa acidental na cara de Amanda, durante um desentendimento com o biomédico Ricardo.

Segundo a médica, Fred só se preocupou com a colega de confinamento para garantir a eliminação de Bruna do reality show. Depois de levar um tapa no rosto de Bruna, o médico tentou prestar assistência à Amanda e colocou gelo no local onde recebeu a pancada. Porém, a preocupação do brother não foi convincente para a paranaense.

“Para mim, ele não falou nada. Eu falei: 'Não foi nada, está tranquilo, não está doendo', levantei e saí. Na hora que eu saí, ele falou para o Alface: 'Agressão é expulsão'”, disse Amanda, enquanto conversava com aliados no Quarto Deserto. “Talvez, se eu tivesse dado alguma corda, ele teria falado alguma coisa para mim. Mas eu cortei e saí andando”, continuou.

“Eu quis pensar que fosse, mas depois…”, acrescentou a cantora e ex-Rouge Aline Wirley. “Depois ficou jogando indiretinha, ele não está nem aí”, completou a professora de educação física Larissa Santos. “Depois que eu vi que ele ficou jogando indiretas, eu percebi que ele estava novamente usando para ganhar palco”, completou Amanda.

admiradores da amanda, docshoes e simpatizantes: saiba que vcs terão meu apoio com votação em todos os paredões da amanda daqui em diante, ela merece #BBB23pic.twitter.com/UpFefwECxM — naty pikas🌵🦏 (@alafarmiga_) February 27, 2023

Emoção! Fred Nicácio se emociona ao falar sobre sua ida ao paredão de novo, indicado pela líder Bruna Griphao

Ainda nesta segunda-feira, 27, Fred Nicácio caiu no choro ao comentar sobre sua indicação ao paredão pela Líder Bruna Griphao. "O que me deixa triste é você passar por isso de novo sem ter tempo de se recuperar. Mas, a maioria do Brasil se identifica com a gente, tem coração...", refletiu o médico que foi consolado por Domitila Barros.