BBB23: Amanda acusa colegas de confinamento de mimar aliada

Médica Amanda Meirelles acusa amigos de passarem pano para sister aliada e fica revoltada

A médica Amanda Meirelles compartilhou com seus colegas de confinamento que fica revoltada com a forma como a atriz Bruna Griphao se comporta dentro do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 21! A Pipoca, em conversa com a ex-Rouge Aline Wirley, mostrou que sua opinião é diferente das demais.

De acordo com Amanda, a atriz interrompe os outros brothers que tentam falar alguma coisa, mas que nenhum deles parece ter coragem de chamar a atenção de Bruna para que isso pare de acontecer, o que deixa ela muito irritada.

“Eu vi que a Bruna ficou sentida. Ela chegou na cozinha e falou: 'A Amanda guarda as coisas e depois solta, depois de um tempo'. Mas eu já tinha falado pra ela. A gente vai tentar falar e ela corta e começa a falar dela, e nem sempre ela é o centro das atenções”, começou a médica.

“Tudo que você vai falar ela corta. Eu sinto isso, e posso estar errada, mas sinto que a gente pode estar mimando muito ela também. De tipo: qualquer pessoa vai falar e, se corta, a gente fala: 'Pô, deixa a pessoa falar'. Ela fala, todo mundo fica quieto”, completou Amanda.

Premonição? Amanda revela que teve sonho onde viu quem será o eliminado do quinto paredão do BBB23

Com o clima de Paredão instaurado na casa, Amanda revelou que teve um sonho em que foi revelado para ela quem era o quinto eliminado do BBB 23. "Eu sonhei que o Facinho [Ricardo] estava com a Paulinha, lá fora", revelou a médica sobre sua premonição e fazendo referência a Paula, que foi a mais recente eliminada do BBB 23.

