BBB23: Aline Wirley se emociona com foto da família

'Falta pouco agora', disse Aline ao se despedir do quarto do líder

Durante a tarde desta quinta-feira, 06, Aline Wirley (41) recebeu um aviso para deixar o Quarto do Líder. Após uma semana de liderança e conforto no cômodo, a cantora arruma sua mala e se emociona ao olhar as fotos do marido Igor Rickli (39) e do filho, Antônio.

"Falta pouco agora", comenta Aline.

Emocionada, a ex-rouge pega todos os seus pertences e, parada na porta, fica olhando os detalhes oferecidos para ela durante a permanência no cômodo. "Obrigada", agradece Aline ao deixar o Quarto do Líder.

Aline Wirley se emociona ao ouvir música que gravou com o marido antes do reality

A cantora Aline Wirley não segurou a emoção durante sua festa do líder na madrugada desta quinta-feira, 06, na casa do BBB 23!

A sister foi surpreendida ao ouvir uma música gravou com o marido, o ator Igor Rickli, antes de entrar no confinamento. Na pista de dança na companhia dos brothers, a ex-integrante do Rouge ficou tão chocada com a canção, por não saber sobre o lançamento, que precisou de um tempo para reconhecer.

Na sequência, Aline se emocionou e cantou ao lado dos colegas de confinamento. "A gente gravou essa música já tem um tempo. Foi na metade do ano passado, aí a gente não gostou e falou 'deixa pra lá'. Eu nunca tinha ouvido ela assim, acho que ele [Igor Rickli] mandou fazer. Que surpresa gostosa, amor!", explicou ela.

A música A Gente Ecoa foi composta por Rickli, inspirado na esposa, com quem tem um filho, Antônio, de 8 anos.

"A Aline foi minha musa inspiradora pra compor e chamei ela pra gravar comigo. Só que isso foi há um ano, acabamos desistindo de lançar na época e praticamente esquecemos. Resgatei com uma nova produção e ela não tem a MENOR ideia que VOU LANÇAR essa música AGORA!!! Resolvi compartilhar com vocês, pra parar de querer sempre entregar perfeição e acabar deixar de fazer o que gostaria.” , contou o ator.