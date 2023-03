BBB23: Aline Wirley revela problema íntimo de saúde que escondeu: "Eu sabia"

Aline Wirley revela que já estava sofrendo com crises de ansiedade; veja

Em um momento comovente, a cantora Aline Wirley confessou nesta segunda-feira, 13, que está passando por um momento difícil no BBB23. Ela decidiu contar que o que aconteceu após a formação do Paredão no BBB23 é algo que já ocorreu aqui fora.

Isso porque a esposa de Igor Rickli teve um mal-estar logo após o momento tenso. Mais calma, ela contou que teve uma crise de ansiedade, diagnóstico que já está enfrentando fora do reality.

"Vou falar de um aspecto bem íntimo que está acontecendo comigo. Começou a disparar um... querendo iniciar, talvez, uma crise de ansiedade. Era uma coisa que eu sabia que poderia acontecer aqui, porque já aconteceu lá fora. Quem tem ansiedade sabe como é, não é uma coisa que a gente programa. Eu sabia que isso poderia acontecer aqui dentro, mas está começando a querer ".

Agora, ela está refletindo sobre o que está rolando na casa. "E é isso, estou trazendo porque aqui dentro a sensação é que sempre, em primeiro lugar, sou eu comigo mesma. O tempo todo tentando me refazer. O BBB é sobre isso, sobre o que está aqui dentro [do coração] e aqui dentro [da cabeça]".



Aline ainda revelou sua preferência no Paredão quádruplo. "A Larissa está no Paredão. Vocês sabem que eu tenho um afeto muito grande por ela, então vamos votar pra ela ficar. Porque eu a amo muito".

