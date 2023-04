BBB23: Aline teme jogada de Domitila que pode implodir grupo: "A gente tá ferrada"

Aline teme jogada da líder da semana; dinâmica pode colocá-la em situação delicada

A sister Aline Wirley ficou preocupada nesta tarde no BBB23. É que ela fez as contas e teve medo que a líder Domitila faça uma jogada de mestre e crie um conflito entre as ex-Quarto Deserto.

"A Domitila [Líder] pode vir em mim, aí o mais votado da casa não vai ser uma de nós. Aí eu vou ter que provavelmente contragolpear uma de nós porque não tem mais em quem votar", lamentou ela.

Preocupada, Amanda concordou com o pensamento, mas levantou outra possibilidade. "Mas se for o mais votado da casa que contragolpeia, aí vai ser eu e você no Paredão. Porque vamos supor que a Sarah deu imunidade para o Facinho [Ricardo]. Se ela pegar e der a imunidade para o Facinho a gente vai votar nela".

A médica segue defendendo seu ponto de vista. "Ela não vai querer ir no Paredão com a Bruna [Griphao]. Ela vai querer ir no Paredão comigo", afirma. Aline se desespera: " E se eu tiver um contragolpe? Me fala, me fala, me fala, Amanda, o que eu faço da minha vida? (...) Meu Deus! Meu Deus!" .Amanda concorda: "A gente está muito ferrada".

A ex-Rouge se joga na grama.

Alface insinua que perdeu prova de propósito para prejudicar Sarah:

Mais cedo, Ricardo causou polêmica após o fim da Prova do Anjo no BBB23 nesta sexta-feira, 14. É que ele insinuou que perdeu de propósito a disputa. Assim que a prova se definiu, ele cumprimentou AmandaMeirelles (32) e Bruna Griphao, que ganharam o castigo do monstro, e fez um comentário inesperado: “Tudo estratégia”, ele brincou.

"Eu pensei, eu ia ceder o colar. Depois que foi competir, fazer o que? Competi então! Foi a mesma coisa de ontem. Fiquei feliz que a Domi ganhou, aí sentei aqui e pensei: 'Top 6, puts'. Aí ganhamos a prova, fiquei feliz. Se tivesse que doar, ceder pra alguém, fazer escolha, eu falaria: 'Seja você o anjo, vá ver sua família'”, Ricardo confessou.