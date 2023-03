BBB23: Aline defende a produção após bronca nos confinados: "É bem simples"

Aline defende a produção e concorda com bronca; casa corre o risco de ser punida pelas infrações

A cantora Aline Wirley deu uma bronca nos colegas de confinamento após a casa levar uma "chamada" duas vezes seguidas pelo mesmo motivo. Ela se revoltou e pediu que todos prestem mais atenção.

No finalzinho da tarde desta quinta-feira, 2, o aviso informou que algo não estava no lugar. "Atenção, a almofada da sala deve permanecer na sala. Este é o segundo aviso igual do dia", disse o Big Boss em um aviso sonoro.

Revoltada, Aline saiu em defesa da produção do BBB23. "Putz, mais um aviso desse e nós vamos tudo para o 'tá com nada'. E o aviso é bem simples. Aí é fod*, hein. O que tá no ambiente é pra ficar no ambiente, não é pra circular. Avisou uma vez, tá avisado", reclamou a sister.

Amanda apoiou a cantora após a bronca nos colegas. "Tá bem claro", disse ela.

Mais cedo, a produção deu a bronca pela primeira vez. Key Alves e Domitila Barros tiraram objetos do lugar correto na casa do reality show e levaram uma chamada de atenção da equipe do programa. “Atenção, Key e Domitila, as almofadas da sala devem ficar na sala”, avisou a voz misteriosa.

Guimê e Bruna detonam postura de Key Alves

Na manhã desta quinta-feira, 02, Bruna Griphao (23) desabafou com MC Guimê (30) sobre a postura de Key Alves, enquanto os dois esperavam para gravar o Raio-X diário. Aliados, a loira e o funkeiro detonaram as atitudes da jogadora de vôlei e afirmaram que sua estratégia é se fazer de ‘excluída’ do BBB 23.

Na noite anterior, durante a festa que homenageou a líder da semana, Bruna, os brothers ouviram Key Alves desabafar com Aline (41) e Domitila sobre seus rivais no jogo: "A maioria de vocês já achava isso de mim", disse a atleta. Na conversa com Guimê, a loira descascou a fala da rival e sua postura ‘retraída’ desde que Gustavo (28) deixou o game.

"Mano, claro que não. Todo mundo deu oportunidade. Aí teve atitude com cada pessoa... Mas deixa", disse Guimê, revoltado. Bruna concordou com o funkeiro e criticou Key Alves: "Até no dia da briga da Alface... Garota! Ah, injustiçada. Ah, vítima. Fez um inferno o programa inteiro, meteu marra a p*rra do programa inteiro”. Guimê também concordou com a atriz: “Eu to ligado, isso que é f*da”. Bruna detonou: “Ela quer meter de excluída, ela não dava moral pra ninguém. Ela não olhava, ficava de cabeça reta”.

