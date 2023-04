BBB23: Alface reclama de sisters após reconciliação com brother: ‘Vejo tudo’

Biomédico Ricardo Alface reclama de sisters em conversa com namorada no BBB 23

Durante uma conversa com sua namorada, a psicóloga Sarah Aline, no quarto Fundo do Mar, o biomédico Ricardo Alface alfinetou o modo como foi tratado pelas ex-moradoras do Quarto Deserto, depois de se reconciliar com o enfermeiro Cezar Black. O brother pontuou que consegue lidar bem com o profissional da saúde na casa, mesmo que não o tenha mais como aliado, porém, as sisters não conseguem enxergar isso.

“Na hora que o (Cezar) Black estava zoando você... A cara das meninas, da Lari (Larissa), Amanda... Você pode não ter visto”, revelou a psicóloga. Então, Alface relembrou de uma mudança que as participantes tiveram depois que a paz foi selada entre os confinados.

“Eu vejo tudo, saco tudo. Só tenho cara de bobo. Na cabeça delas, é impossível eu ter o Black como o meu maior rival e conseguir... Trocar ideia. É como se fosse algo impossível, sabe? É por isso que a Aline, naquele dia lá, falou”, perguntou o biomédico. “Mano, eu sei separar... Treze dias para acabar o programa, vou virar a cara para o Black? Eu não, não sou assim lá fora, vou ser aqui dentro, sabendo que a parada é um jogo? Não quero perder para ele, mas não vou ficar de cara torta ou fingindo que ele não existe”, continuou Alface.

“O cara me pediu desculpas pelas m* que ele fez. Dei vômito (no Queridômetro) para ele ainda. Não dá mais para jogar com ele, não conto nada de jogo para ele, não”, finalizou o brother, destacando que não vai voltar a ter Cezar como seu aliado, mas que consegue conviver com ele tranquilamente.

A briga entre Larissa Santos e Cezar Black

Após a formação do Paredão nesta terça-feira, 12, Larissa e Cezar Black discutiram na cozinha depois do brother citar o retorno da professora de Educação Física ao BBB 23. A participante então iniciou uma conversa calorosa chamando o enfermeiro de "arregão" e "sem conteúdo".

"Sabe o que acho engraçado? Eu cheguei aqui estavam três contra vocês todos. Aí cheguei ficou quatro contra sete. Ninguém falava: 'Estamos em maioria, estamos em minoria'. Agora, porque estão em maioria para justificar voto", disse ela. "Vocês foram maioria o jogo inteiro. Vocês viraram porque tiveram expulsões", rebateu o enfermeiro.

Então, os ânimos se exaltaram na casa e a sister disse que o enfermeiro nunca fez nada dentro do jogo. "Você sempre se escondeu atrás de grupo. Toda vida fala: 'Porque ninguém me defende', 'Porque ninguém é prioridade', 'Porque eu sou porta-voz do meu grupo'. Faz nada", declarou ela.

