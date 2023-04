BBB23: Alface analisa e compara amores vividos dentro do reality

Biomédico Ricardo Alface compara os três romances diferentes que viveu dentro do BBB 23

Nesta segunda-feira, 17, o ator Cauã Reymond (42) visitou a casa mais vigiada do país, no Big Brother Brasil 23, e o biomédico Ricardo Alface (31) aproveitou para conversar com o famoso sobre os amores que teve durante o confinamento do reality show. Para quem não se lembra, o brother se relacionou com a psicóloga Sarah Aline, com a modelo angolana Tina Calamba e a biomédica Paula Freitas.

“Eu tive uns amores. No começo, eu tive um amor que só me iludiu, e depois foi embora”, falou o biomédico, sem deixar claro se estava se referindo a Paula ou Tina, visto que ambas saíram de forma precoce do confinamento.

Alface ainda aproveitou para falar de sua relação com Sarah. “De lá para cá, acabei me encantando muito pela princesa Sarah. A gente ficou mais de 35 dias juntos, um fortalecendo o outro”, refletiu o biomédico, rindo e gaguejando quando Cauã questionou sobre o famoso edredom.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

