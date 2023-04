BBB23: Alface acorda rivais durante a tarde: ‘Vai dormir em casa’

Ricardo Alface desperta rivais no BBB23 com poder do Quarto do Líder e fala que não vai dar moleza

Na tarde desta terça-feira, 18, o biomédico Ricardo Alface decidiu utilizar um dos poderes disponíveis no Quarto do Líder do Big Brother Brasil 23, antes que suas mordomias acabassem, aproveitando para alfinetar suas rivais dentro da casa mais vigiada do país. Percebendo que algumas confinadas estavam dormindo no Quarto Fundo do Mar, o brother decidiu soar o alarme para despertar as sisters.

“Deixa para dormir em casa, Domitila”, debochou o brother. Depois, ele ainda deixou claro que não vai deixar de incomodar as confinadas mesmo estando na fase final do reality show da Rede Globo. “Não vai ter jogo confortável para ninguém. Vamos que vamos”, disse o biomédico, rindo bastante do que fez com as rivais dentro do confinamento da casa mais vigiada do país.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!