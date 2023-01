BBB23: Abatida, Bruna Griphao manda recado misterioso ao público: "Muita falsidade"

Bruna Griphao manda recado no 'Raio-X' após noite turbulenta no BBB23

A atriz Bruna Griphao (23) desabafou no Raio-X gravado nesta sexta-feira, 20, no BBB23. Ela avaliou as desavenças que teve com Larissa (24) durante a última noite.

Visivelmente abatida, ela esclareceu que as coisas não vão bem entre as duas.

"Várias coisas aconteceram. Muito feliz com o líder, muito grata a Deus, muito grata à minha dupla. Coincidentemente, tivemos um 'problemaço', brigamos feio e eu tô toda inchada de chorar por causa disso. Todo dia um novo sentimento muito louco aqui dentro", disse Bruna.

Segundo ela, a liderança valeu porque elas conseguiram ter acesso privilegiado a informações que serão cruciais durante o jogo.

"Com o poder do líder, vi muita coisa do grupo de lá. Vi muita incoerência, muita falsidade, pelo menos a meu ver. Fiquei chocada com as coisas. Tentei agir com o coração, sempre fui levada na maldade, interpretada como se fosse maldosa. Sempre tentei ser sincera. Agora tenho novos alvos, meu jogo virou. Cheguei pra jogar", disse a atriz.'

bruna no raio x de hoje, falando que entrou para o game #BBB23pic.twitter.com/Fan6oiyTy7 — nic (@nicoIetuitta) January 20, 2023

Reprovou o namoro

Paula Freitas (28) não aprova o romance entre Bruna Griphao (23) e Gabriel Tavares (24) no BBB 23. Em conversa com Larissa Santos (24), ela explicou sua opinião.

"A Bruna e o Gabriel ficarem atrapalhou com tudo! Não era para ter rolado agora", disse ela após a briga entre Bruna e Larissa, que são as líderes da semana e dupla na casa.