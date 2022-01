BBB22: Vinícius reflete sobre estar em vários pódios: ''É meio assustador''

Após ser destaque no 'Jogo da Discórdia', Vinícius fez um desabafo sobre a dinâmica do reality

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 20h19

Nesta terça-feira, 25, Vinícius (23) conversou com Naiara Azevedo (32) na cozinha da xepa do BBB22 sobre o 'Jogo da Discórdia'.

O brother, que se destacou na dinâmica com sete pódios, confessou que ficou assustado e afirmou que precisa manter os pés no chão.

"Estar em sete pódios é bom, porque você sabe que as pessoas gostam de você, mas é meio assustador...", desabafou ele. "Quer dizer que você é amado", comentou a cantora.

Vyni então refletiu sobre a situação. "Amado é uma palavra muito forte, pode ser que as pessoas simpatizam. Só me faz pensar que eu tenho que manter meus dois pés bem firmes no chão pra não me deslumbrar...", afirmou ele.

Naiara concordou com o brother e opinou: "Se você não se perder no jogo, continuar sendo você mesmo, você é um dos campeões", garantiu ela.

Gil do Vigor fala sobre comparações com Vyni

O ex-BBB Gil do Vigor (30) participou do Mais Você e falou sobre o participante Vinicius do BBB22. Vyni tem sido alvo de comparações com o economista na internet. No programa, Gil afirmou que vê muita diferença entre os dois, e que Vyni não seguia o economista nas redes sociais, além disso, o economista garantiu que o brother não se espelha nele.