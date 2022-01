BBB22: Vinícius desabafa sobre convivência na casa: ''Está me estressando''

Em conversa com algumas sisters, Vinícus abriu o coração e contou como está se sentindo

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h17

Nesta quarta-feitra, 26, Vinícius(23) se reuniu com algumas sisters do Big Brother Brasil 22 e fez um desabafo sobre como está se sentindo.

Em conversa com Brunna Gonçalves (30), Eslovênia (25) e Laís (30), o brother afirmou que está "muito bonzinho" com os colegas de confinamento e que essa situação está o incomodando.

"Tanto que isso está me estressando ao ponto de eu não estar aproveitando tanto quanto deveria aproveitar", desabafou o brother.

Brunna concordou com o amigo. "Eu também", disse a dançarina. "Estou te achando mais reservado desde ontem", observou Laís. "Isso pode te prejudicar", aconselhou a mulher da cantora Ludmilla (26). "Chega a abalar ele", acrescentou a médica.

Vyni reflete sobre o 'Jogo da Discórdia'

Vinícius conversou com Naiara Azevedo (32) na cozinha da xepa do BBB22 sobre o 'Jogo da Discórdia', que aconteceu na última segunda-feira, 24. O brother, que se destacou na dinâmica com sete pódios, confessou que ficou assustado e afirmou que precisa manter os pés no chão.