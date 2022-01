BBB22: Tiago Abravanel faz revelação sobre Naiara Azevedo e sister pega no flagra!

O ator Tiago Abravanel falou sobre a sertaneja Naiara Azevedo no BBB 22 e sister quase escutou a conversa!

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 14h27

Uma conversa que rolou recentemente na casa do BBB 22 deu o que falar entre vários dos integrantes no programa.

Amigo da cantora Naiara Azevedo (32) desde antes de entrar no reality show da TV Globo, o ator Tiago Abravanel (34) confessou que estava com medo de conviver com a sertaneja dentro do confinamento.

"Existem comportamentos e pensamentos muito diferentes", justificou o famoso do time Camarote. "Eu tenho uma relação com a Naiara lá fora e morria de medo de encontrar ela aqui. A gente é muito próximo no sentido de se gostar muito, se amar muito", garantiu.

Flagra no quarto!

"Apesar de a gente ser muito amigo lá fora, a gente está vivendo um jogo e uma nova situação. Lá fora, se eu fico bravo com a Naiara, eu posso ir embora. Aqui não!", disse Tiago Abravanel que se surpreendeu com Naiara entrando no quarto bem na hora em que falavam dela no BBB 22.