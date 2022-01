BBB22: Sister beija duas pessoas na festa e brothers vão à loucura

Festa do BBB22 tem dois beijos e brothers vão à loucura com possíveis casais

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 08h48

A super festa que rolou na noite desta sexta-feira, 28, na casa do BBB 22 deu muito o que falar no programa e também, nas redes sociais.

Empolgadíssima, a atriz Maria (21) não só ficou com uma pessoa no confinamento como beijou dois participantes diferentes durante a baladinha que rendeu muito assunto na atração da TV Globo.

Primeiro, a famosa beijou a cantora Linn da Quebrada (31) na pista de dança e empolgou os colegas no reality show, fazendo o casal ganhar uma chuva de aplausos de todos.

Depois, Maria trocou beijos calientes com Eliezer (31) em um dos quartos do BBB 22, fazendo os outros concorrentes irem ao delírio com a ousadia da atriz dentro do reality show.

Confira um dos beijos da Maria no BBB 22!