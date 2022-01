BBB22: Rodrigo cogita ameaçar Tiago com contragolpe: ''Vai pensar duas vezes antes de me colocar''

Em conversa com Laís, Rodrigo revela plano de ameaçar o líder da semana para tentar fugir do paredão

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 12h54

Na manhã desta sexta-feira, 28, Rodrigo chamou Laís para conversar e revelar o seu plano para tentar escapar do paredão da semana.

Na varanda, o brother comentou que pretende ameaçar o líder, Tiago Abravanel, com o contragolpe do indicado do líder. Porém, vale lembrar que na dinâmica desta semana não terá essa "puxada".

"Deixa eu te falar, sabe o que eu estou pensando? É uma jogada meio kamikaze entendeu? Vou falar assim, mais pro domingo, vou falar: 'Tiago, não tem problema, pode votar em mim, talvez eu seja um dos seus alvos, não tem problema. Mas você sabe que se você me colocar no Paredão, um amigo seu está no Paredão, né?", disse ele.

A sister então opinou: "Não, não faz isso", alertou. "Vou fazer! Contragolpe! Ele vai pensar duas vezes antes de me colocar", completou o moreno.

Laís seguiu com a sua negativa: "Não, é muito ameaçazinha isso aí". E Rodrigo concluiu: "Quero que ele saiba assim: 'Se me colocar está colocando um amigo seu no Paredão".