BBB22: Rodrigo analisa pódio de Luciano: ''Foi muito estranho''

Rodrigo, Maria, Natália e Linn na Quebrada conversaram sobre o Jogo da Discórdia

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 17h21

Os participantes do BBB22 se reuniram no jardim para um churrasco.

Durante o momento de descontração, Rodrigo Mussi (36), Maria (21), Natália (22) e Linn da Quebrada (31) aproveitaram para conversar sobre o Jogo da Discórdia, que aconteceu nesta segunda-feira, 24.

Natália comentou com os colegas de confinamento sobre o pódio escolhido por Luciano (28). O brother, que está no paredão, escolheu Douglas Silva (33) e Lucas (31). "Isso é até um pouco falso", disse a disigner de unhas. "Você lembra naquela dia que o Luciano virou e falou 'Eu estava lá no quarto e tive uma sensação assim, assim, assim'. Então, tipo assim, achei estranho", completou a sister.

Rodrigo concordou com a sister. "Eu tenho o mesmo pensamento que você. Ela acha que o DG é forte. Colocar ele no pódio foi muito estranho", afirmou o brother. "O DG é muito justo", comentou Natália.

Linn da Quebrada também opinou sobre o assunto: "Acho que não tem senso de justiça. Todo mundo aqui é justo. Não existe uma justiça. A sua justiça não é maior ou menor que a do outro. Não dá para colocar no senso de justiça. Pelos menos é o que eu acho", pontuou.

Público reclama do Jogo da Discórdia

O primeiro Jogo da Discórdia do BBB22 nesta segunda-feira, 24, não agradou muito o público. Com a dinâmica de montar o pódio da final, alguns brothers acabaram "sabonetando" e a web reagiu.