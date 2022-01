BBB22: Rodrigo afirma que vai mudar sua postura no jogo: ''Estava muito ansioso''

Rodrigo Mussi analisou sua postura no jogo e afirmou que pretende se divertir mais

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 16h29

Rodrigo Mussi (36) e Linn da Quebrada (31) conversaram na piscina do BBB22 nesta quinta-feira, 27.

Durante o papo, o brother analisou sua postura no jogo e revelou que pretende mudar. "Eu estava muito ansioso no jogo, e esqueci que são tem três meses. Parei de pensar e de querer que as pessoas tenham a mesma velocidade que eu", afirmou ele.

Linn concordou com o colega de confinamento. "Exatamente. Elas formam os jogos delas de outras formas, e talvez você também tenha que desacelerar ou elas tenham que acelerar um pouco mais. Acho que o jogo exige que todo mundo se transforme. Acho impossível você sair o mesmo Rodrigo que você entrou", comentou.

A cantora ainda aconselhou o brother. "Se divirta mesmo. Eu estou tentando me divertir", falou ela. "Eu vou tentar me divertir um pouco mais, tentar esquecer o jogo", respondeu o paulista.

Desabafo

Mais tarde, ainda na área externa da casa do BBB22, Rodrigo conversou com Eliezer (31) e fez um desabafo.

"Parei de fazer meio de campo. Não gosto da roda ali, não gosto das conversas, dos papos. Não fico mais querendo agradar os outros. Se quiser me colocar no Paredão, põe. Não vou ficar fazendo jogo também, complô. Se quiser, me põe. Se o público quiser tirar, tira. Se quiser que eu fique, eu fico", disparou ele.

Elizer escuta o brother, que continua o desabafo. "É muito cedo. Eu sou um cara que demora a aprofundar com as pessoas, criar vínculos, para mim, é demorado, sabe? Os papos eu não consigo entrar. Comecei a pensar que quando vou em um grupo, quero mais agradar ao outro do que me agradar. Aí eu falei: 'Chega, cansei'. Aí vai surgir carinha, foco de voto. Mas cansei de querer ser aceito", completou.