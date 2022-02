BBB22: Pedro Scooby confessa que não quer ser líder: ''Não quero esse papel''

Pedro Scooby revelou que não pretende ser líder, mas avisou quem tem dois definidos caso precise vetar alguém da prova

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 18h49

Pedro Scooby (33) revelou nesta terça-feira, 1, que não pretende ser Líder no Big Brother Brasil 22.

A revelação aconteceu enquanto conversa na banheira da hidromassagem com Douglas Silva (33), Tiago Abravanel (34) e Jade Picon (20). No papo, a influenciadora digital afirmou que quer vencer a próxima prova do Líder do reality show.

"Jade, ganha aí. Ganha o Líder aí na próxima. Se for você assim, na final, eu libero. Só para não ser Líder. Não quero ser Líder, não quero esse papel de Líder", revelou o surfista.

Ao ouvir a confissão do amigo, Douglas brincou em referência ao Jogo da Discórdia desta última segunda-feira, 31. "Está com medo de se comprometer?", questionou o ator. "É, você não quer esse papel, mas, no final, você acabou tendo, né? Loucura, porque você teve a imunidade e o voto", observou a empresária.

Pedro refletiu sobre a última dinâmica. "Agora até tenho mais pessoas que eu botaria", contou. "Se, provavelmente, tiver veto de prova, cada um escolhe um", especulou Douglas. "As duas pessoas que falaram que não me comprometo no jogo, vou vetar as duas. Só para me comprometer aqui rapidinho", afirmou Scooby.