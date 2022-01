BBB22: No paredão, Natália discute com Pedro Scooby após voto: ''Para de se fazer de bom moço''

Surfista Pedro Scooby colocou Natália no segundo paredão do BBB22 e depois foi desejar boa sorte, o que desagradou a sister

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 11h10

O segundo paredão do BBB22 já foi formado e teve discussão na casa mais vigiada do Brasil após a votação.

Pedro Scooby (33) foi desejar boa sorte para Natália (23) depois da formação, na noite de domingo, 30, que ele mesmo indicou ao paredão, mas a modelo não gostou do comentário do surfista e os dois se desentenderam.

Na zona de risco pela segunda vez, a sister disputa a preferência do público com Rodrigo (36), indicado pelo líder da semana Tiago Abravanel (34), e Jessilane (26), a participante mais votada pela casa.

"Não venha me desejar 'boa sorte'", disparou. "Para de pagar de bom moço", acrescentou ela.

"Mas estou falando de verdade, não quero que você saia. Estou torcendo por você e pela Jessi", disse Pedro Scooby.

"Se não quisesse que eu saísse, não teria me indicado direto. Beijo para você e pra sua boa sorte", rebateu Natália.

"Você votou em mim semana passada, eu tinha que votar em alguém", se explicou o carioca. "Votei em você porque achei que teria só dois votos", comentou a mineira. "Eu tinha acabado de fazer uma prova com você", recordou o brother.

"Foi vingativo. A casa toda está querendo votar em mim a semana inteira. Não se faz de sonso, Scooby", analisou Natália. "Eu vou fazer todos os esforços que eu puder para que você fique aqui. Eu acho você uma mulher foda, guerreira. Quantas vezes cheguei em você para tentar conversar?", perguntou ele, que continuou: "Eu te dei toda a liberdade do mundo para você me puxar para conversar".

"Mas eu não quero invadir o espaço de ninguém, não quero ser entrona", afirmou a modelo. "Eu peço desculpa para você por ter te colocado nesse lugar. E peço que você dê uma chance na nossa amizade se você quiser", pediu o ex-marido de Luana Piovani (45).

Momentos depois, na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Natália Deodato voltou a falar sobre o voto que recebeu do marido de Cintia Dicker (35). "Você, num primeiro momento, na semana passada, seria minha opção de voto, mas pelo teu carinho em coisas pequenas comigo, eu já não votaria em você", disse a designer de unhas. "Eu arrisquei até uma amiga para honrar minha palavra. Para mim, foi um choque. Me puxar direto?", acrescentou.

"Mas qualquer pessoa que eu votasse você falaria isso. Qual pessoa que eu não tenho relacionamento aqui?", questionou o surfista.