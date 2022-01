BBB22: Natália surge de fio dental e corpaço deixa todo mundo de boca aberta

Sister Natália do BBB 22 apareceu de biquíni e ganhou elogios na web

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 14h34

Participante do time Pipoca, a modelo Natália Deodato (22) tem dado muito o que falar dentro da casa do BBB 22.

Com jeito de mulher forte e personalidade própria, a designer de unhas já chorou, bateu boca com alguns colegas e se divertiu no reality show da TV Globo.

Nas redes sociais, a sister também virou destaque por suas postagens ousadas e cheias de sensualidade, mostrando que é dona de um corpo escultural.

Em uma dessas publicações, Natália surgiu de frente e de costas, ostentando as curvas com um modelito roxo e fio dental.

"Ansiosa pra mostrar esse corpinho na piscina da casa mais vigiada do Brasil!", dizia o texto do registro feito na web.

Veja as curvas da sister Natália!