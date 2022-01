BBB22: Natália decide mudar de visual dentro da casa com ajuda das sisters

Após duas semanas com as tranças, Natália pede ajuda para sisters e apresenta novo visual

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 16h53

Neste sábado, 29, Natália (23) decidiu dar uma repaginada no visual e pediu ajuda para as amigas durante o processo.

Desde o início do programa usando tranças, a designer de unhas optou por removê-las e usar seu cabelo natural.

Pelas redes sociais, a equipe da sister celebrou a mudança. “E a Naty tirou as tranças com a ajuda da Linna, Jessi e Maria. Por aqui estamos amando a mudança. Avisa que o black vem com tudo!”, escreveram.

Os fãs logo apareceram nos comentários para elogiar o look da participante. “Linda demais”, disse um. “Arrasou”, declarou outro. “A maior da edição”, decretou mais um.

Recentemente, Natália se envolveu em polêmicas numa das festas do BBB, na qual chegou a cogitar deixar o programa.