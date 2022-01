BBB22: Naiara Azevedo questiona Arthur Aguiar: ''Quem ama trai?''

Em conversa com Arthur Aguiar, Naiara Azevedo colocou brother na parede e questionou sobre traição

A cantora Naiara Azevedo (32) colocou o ator Arthur Aguiar (32) contra a parede nesta quinta-feira, 27.

Em conversa com o brother na área externa, a sertaneja fez uma pergunta sobre fidelidade após ele falar sobre sua amada, Maíra Cardi (38).

"Me corrija se eu estiver errada. Amor pode existir em todas as relações, mas o respeito, talvez a gente só vai descobrir com uma segunda chance. Você acredita que quem ama trai?", perguntou a cantora.

Respondendo tranquilamente, Arthur Aguiar, que traiu Maíra Cardi algumas vezes disse: "Sim, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra".

Antes de falarem sobre o assunto, o ator comentou estar com saudades da esposa. "Eu sou muito ligado em cheiro, cheiro para mim é uma parada muito importante. Estou sentindo falta do perfume dela, do cheiro dela. Eu tento me concentrar para lembrar do rosto delas e eu não consigo", disse sobre Maíra Cardi a filha Sophia (3).

Ainda nos últimos dias, a influenciadora brincou sobre Arthur Aguiar estar traindo ela após acabar saindo da dieta no reality.

