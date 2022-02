BBB22: Naiara Azevedo é clicada de costas e bumbum rouba a cena

Cantora sertaneja Naiara Azevedo, do BBB 22, rouba a cena com curvas na web

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 14h41

Dona de um corpão cheio de curvas, a cantora sertaneja Naiara Azevedo (32) se destacou nas redes sociais ao aparecer de costas em uma nova publicação.

Atualmente confinada na casa do BBB 22, reality show exibido na telinha da Globo, a artista recebeu elogios no Instagram ao surgir com um look preto bem curtinho.

Caprichando na make e no sorrisão, a participante do time Camarote foi chamada de musa, linda, e sister gata por muitos dos seus admiradores virtuais que torcem pela vitória dela no programa.

E falando no BBB 22, Naiara Azevedo foi citada por muitos colegas no último Jogo da Discórdia. Durante a dinâmica que agitou a casa, a cantora foi mencioada por ter medo de se comprometer. Será mesmo?

Veja as curvas da Naiara Azevedo!