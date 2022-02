BBB22: Naiara Azevedo desabafa com Tiago Abravanel: ''Estou fazendo tudo errado''

Naiara Azevedo desabafa com o brother e conta como está se sentindo no confinamento

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 18h14

Após o almoço do Líder desta quarta-feira, 2, Naiara Azevedo (32) conversou com Tiago Abravanel (34) na área externa da casa do BBB22.

A cantora confessou que ainda está incomodada com o último Jogo da Discórdia e aproveitou para fazer um desabafo com o colega de confinamento.

"Ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém sorri o tempo inteiro", afirmou ela. "Também acho, mas você tem que se permitir. Tem que se permitir estourar se você tiver que estourar", aconselhou Tiago.

Naiara, então, desabafou: "Eu acho que estou fazendo tudo errado, não estou conseguindo controlar isso. Acho que estou falando as coisas erradas, agindo da forma errada", lamentou a artista. "Com que, especificamente falando?", questiona o brother. "O tanto de crítica e apontamento que eu recebi... não sei ainda o que estou fazendo aqui", falou a cantora.

Tiago consola a amiga. "Isso é um ponto de vista. Quando alguém fala alguma coisa sobre você, por exemplo, no Jogo da Discórdia, é um ponto de vista sobre aquela atitude. Isso não te define. E outra: isso é visão do outro para com você. Não é sobre você. O outro também pode estar errado", refletiu.

"Mas as 12 pessoas estão erradas e eu estou certa?", perguntou a cantora, que acrescentou: "Parece que a pessoa não tem personalidade, que eu não me posiciono. Dentro de mim penso que não quero chatear o outro", completou.

Naiara confessa que ficou chateada com Tiago

O Jogo da Discórdia rendeu na casa do BBB22! Naiara Azevedo ficou chateada por ter sido escolhida como a decepção de Tiago Abravanel no jogo.

Após a dinâmica, a cantora foi tirar satisfação com o ator, que é seu amigo fora do confinamento. "Eu jamais teria posto seu nome no 'Já se decepcionou' ou teria te exposto naquele quadro de alguma maneira. Várias pessoas que você poderia ter colocado ali, mas você resolveu colocar o meu", disse a sertaneja.